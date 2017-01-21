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РБ Лейпциг - Айнтрахт Франкфурт
Чемпионат Германии - 21 января 2017
Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем РБ Лейпциг – Айнтрахт Франкфурт на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:30 21 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Ральф Хазенхюттль или Нико Ковач? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче РБ Лейпциг – Айнтрахт Франкфурт? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются РБ Лейпциг и Айнтрахт Франкфурт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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