Майнц 05
    -
    19:30
    22.01.17
    Кофэйс Арена
    ФК Кёльн
      Чемпионат Германии • Тур 17
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      Онлайн
      Майнц 05 - ФК Кёльн
      Чемпионат Германии - 22 января 2017

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Майнц 05 – ФК Кёльн на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 22 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Мартин Шмидт или Петер Штёгер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Майнц 05 – ФК Кёльн? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Майнц 05 и ФК Кёльн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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