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Майнц 05 - ФК Кёльн

Чемпионат Германии - 22 января 2017

Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Майнц 05 – ФК Кёльн на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 22 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Мартин Шмидт или Петер Штёгер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Майнц 05 – ФК Кёльн? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Майнц 05 и ФК Кёльн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

