Шальке 04
    -
    17:30
    21.01.17
    Велтинс-Арена
    Ингольштадт
      Чемпионат Германии • Тур 17
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      Шальке - Ингольштадт
      Чемпионат Германии - 21 января 2017

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Шальке 04 – Ингольштадт на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:30 21 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Маркус Вайнцирль или Майк Вальпургис? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Шальке 04 – Ингольштадт? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Шальке 04 и Ингольштадт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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