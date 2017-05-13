Вольфсбург
    -
    16:30
    13.05.17
    Фольксваген-Арена
    Боруссия Мёнхенгладбах
      Чемпионат Германии • Тур 33
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      Онлайн
      Вольфсбург - Боруссия Мёнхенгладбах
      Чемпионат Германии - 13 мая 2017

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Вольфсбург – Боруссия Мёнхенгладбах на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:30 13 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Андриес Йонкер или Дитер Хекинг? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Вольфсбург – Боруссия Мёнхенгладбах? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Вольфсбург и Боруссия Мёнхенгладбах, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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