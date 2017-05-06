Бавария Мюнхен
Завершено
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16:30
06.05.17
Альянц Арена
Дармштадт 98
    Чемпионат Германии • Тур 32
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Бавария Мюнхен
    • Дармштадт 98
    • Рафинья
      86'
    • КамавуакаРозенталь
      80'
    • КиммихАлонсо
      67'
    • ВранчичСэм
      66'
    • Сиригу
      61'
    • ПлаттШипплок
      59'
    • 1-ый тайм
    • Бавария Мюнхен
    • Дармштадт 98
    • Бернат
      18'
    Перед матчем

    Онлайн
    Бавария - Дармштадт 98
    Чемпионат Германии - 6 мая 2017

    Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Бавария Мюнхен – Дармштадт 98 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:30 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Карло Анчелотти или Торстен Фрингс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Бавария Мюнхен – Дармштадт 98? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Бавария Мюнхен и Дармштадт 98, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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