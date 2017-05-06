Поделиться
- 2-ой тайм
- Рафинья86'
- КамавуакаРозенталь80'
- КиммихАлонсо67'
- ВранчичСэм66'
- Сиригу61'
- ПлаттШипплок59'
- 1-ый тайм
- Бернат18'
Перед матчем
Онлайн
Бавария - Дармштадт 98
Чемпионат Германии - 6 мая 2017
Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Бавария Мюнхен – Дармштадт 98 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:30 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Карло Анчелотти или Торстен Фрингс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Бавария Мюнхен – Дармштадт 98? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Бавария Мюнхен и Дармштадт 98, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет