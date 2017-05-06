Боруссия Дортмунд
Завершено
0
2
-
1
0
16:30
06.05.17
Сигнал Идуна Парк
Хоффенхайм
Чемпионат Германии • Тур 32
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Боруссия Дортмунд
  • Хоффенхайм
  • ГеррейруБендер
    90'
  • Крамарич (P)
    86'
  • Обамеянг
    82'
  • ДембелеКагава
    80'
  • РойсРоде
    80'
  • ХюбнерСалаи
    70'
  • УтАмири
    65'
  • Демирбай
    59'
  • КадержабекТолян
    58'
  • Дембеле
    57'
  • Папастатопулос
    53'
  • 1-ый тайм
  • Боруссия Дортмунд
  • Хоффенхайм
  • Кастро
    45'
  • Ут
    15'
  • Ройс
    11'
  • Ройс
    4'
Перед матчем

Онлайн
Боруссия - Хоффенхайм
Чемпионат Германии - 6 мая 2017

Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Боруссия Дортмунд – Хоффенхайм на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:30 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Томас Тухель или Юлиан Нагельсманн? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Боруссия Дортмунд – Хоффенхайм? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Боруссия Дортмунд и Хоффенхайм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
30
Руслан Хрипун
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18:22 

Все спасибо за внимание! Для вас работал Руслан Хрипун. Пока!

93' 

ФИНИШ!!! «Боруссия» уверенно переиграла «Хоффенхайм» и, скорее всего, сыграет в основной сетке Лиги чемпионов.

91' 

Дортмундцы спокойно держат мяч и не дают соперникам погарцевать на своей половине поля.

90'

Ух, что творится на последних минутах! Роде отдал проникающий пас в штрафную на Кастро и тот не переиграл вратаря!

88' 

Дортмундцы и не думают прижиматься к воротам. Напротив, ищут шанс в атаке добить соперника.

86' 

В случае победы, дортмундцы обгонят «Хоффенхайм» на два очка и выйдут на третье место, которое позволит выступить в основной сетке Лиги чемпионов.

85'

ГОООООООООООООООООООООООООООЛ! Крамарич пробил по центру и переиграл Бюрки с «точки»! 2:1. Интрига!

84'

ОГО!!! Пенальти! Гинтер прихватил руками Вагнера в своей штрафной. Точка!

83' 

Пишчек навесил с правого фланга на дальнюю штангу, Геррейру пробил в стойку, от которой мяч отлетел к Обамеянгу – 2:0.

82'

ГООООООООООООООООООООООООЛ! Обамеянг забивает. 2:0.

81'

САЛАИ!!! Дортмундские защитники упустили венгерского нападающего и тот пробил с 25 метров и Бюрки выручил!

80'

Вжух! Двойная замена у «Дортмунда». Вместо Ройса и Дембеле выскочили Роде и Кагава.

79'

ОГО!!! После заброса Кастро мяч в штрафной «Хоффенхайма» принял Ройс, перебросил вратаря и не попал. Впрочем, не важно – все равно из офсайда.

77' 

Игра идет в устраивающем дортмундцев темпе – толкутся команды в середине поля.

76' 

Пишчек пытался исполнить несколько финтов из арсенала Месси, но два соперника гренадера скрутили его и отобрали мяч.

73' 

Сколько же брака в исполнении игроков «Хоффенхайма»! С таким качеством передач будет трудно сравнять счет.

71'

ОПАСНО!!! Дембеле свежим ветром проскочил по правому флангу и классно прострелил в штрафную на Ройса. Марко жахнул с 14 метров выше ворот!

Jubel bei den Spielern von Borussia Dortmund
70'

Замена у «Хоффенхайма». Вместо защитника Хюбнера вышел форвард Салаи.

69' 

Гостям нужно срочно что-то решать в нападении, иначе «Дортмунд» сегодня не пропустит.

67' 

Геррейру навесил со стандарта с левого фланга в штрафную «Хоффе», но получилось точно в руки вратарю Бауманну.

66' 

За чуть более часа игры у «Хоффе» не было толковых подходов к воротам Бюрки, кроме одного дальнего удара.

64' 

Все чаще и чаще гости увлекаются атаками и пропускают уколы дортмундцев. Рискуют игроки «Хоффенхайма».

63'

ГИНТЕР!!! Без помех дортмундец пробил с линии штрафной и в сантиметрах над перекладиной!

62' 

Дортмундцы перестроились на игру на контратаках и это у них получается неплохо – у Дембеле и Обамеянга появилось много пространства.

61' 

Команды продолжают отоваривать друг друга по ногам, совершенно позабыв о воротах. Ничего не меняется в сравнении с первым таймом.

59'

Накаляются страсти. Демирбай костыльнул на фланге Кастро. Шестое предупреждение в матче!

58'

ОПАСНО!!! Ройс после навеса с правого фланга пробил с разворота с семи метров и мяч попал в выставленную руку Бауманна.

57'

О, Дембеле еще и желтую отхватил. Обматерил он Хюбнера за грубый фол, арбитр все услышал и наказал игрока «Боруссии» предупеждением.

55'

БЮРКИ!!! Вратарь «Боруссии» в последнй момент парировал удар Демирбая с 30 метров с левой ноги.

54' 

Очень плох Дембеле. Часто падает, неудачно пасует – пора менять.

53'

Дембеле подставил Папастатопулоса неточным поперечным пасом в середине поля. Греку пришлось фолить на Уте – желтая!

51' 

Дортмундцы отдали инициативу сопернку, но у зицсхаймцев совершенно не получается переход из обороны в атаку.

50'

И еще один офсайд! Фогт выпилил мяч на половину поля «Дортмунда», мяч подхватил Ут, но лайнсмен поднял флажок.

48'

Продолжает давить «Хоффенхайм». Демирбай получил мяч на левом фланге, но забрался в небольшой офсайд.

47' 

Очень резво стартовали гости. Заработали угловой и активный Вагнер чуточку не дотянулся до мяча после подачи.

46'

Продолжаем!

45' 

ПЕРЕРЫВ!

45'

Желтая Кастро! Пошел высоко прямой ногой на Крамарича игрок «Дортмунда».

44'

И еще один офсайд у игрока «Хоффенхайма». Ут ускользнул от защитников, но услышал свисток – на тоненького офсайд.

42' 

Арбитр Брых сегодня замечает фолы только со стороны игроков «Хоффенхайма». Как можно было не заметить, что Папастатопулос раздел в своей штрафной Вагнера, а судья никак не отреагировал?

41'

Игроки «Хоффенхайма» быстро разыграли мяч, пошла передача на Вагнера и судьи зафиксировали офсайд.

40'

ОГО!!! После навеса с углового в штрафную «Боруссии» Хюбнер пробил головой с 10 метров и мяч прошел в метре над перекладиной!

38' 

Пришли в себя игроки после столкновения, только Обамеянг держится за лоб.

37' 

ОПАСНО!!! После навеса Пишчека с правого фланга в штрафную «Хоффе» головами столкнулись Хюбнер и Обамеянг.

36' 

Уже с 15 минут команды не били по воротам – очень странно, особенно для немецкого футбола.

35'

Вжух! Вагнер был неаккуратен и влетел в офсайд. Сильно старается нападающий «Хоффе», но его нкто не поддерживает.

34' 

Дембеле разогнался по правому флангу, показал, что будет делать вираж в центр, а сам выпилил пас в штрафную на Пишчека. Поляк его не понял.

32' 

Пешком ходят игроки обеих команд. Совсем потеряли стыд.

31' 

Подозрительно спокойно действуют гости. Понятно, что времени еще вагон и хочется сохранить побольше сил, но как бы не получилось поздно.

29' 

После продолжительной паузы дортмундцы наконец-то включились. Кастро навесил с левого фланга в штрафную, но передача вышла безадресной.

28' 

Совсем завяла игра. У «Хоффенхайма» мало что получается в атаке, а дортмундцы ведут себя так, будто реализовали пенальти и удвоили счет.

26' 

Кроме того, Тухель еще и с резервным арбитро затеял беседу. Судьи сегодня два раза помогли его команде.

25' 

Тренер «Боруссии» Тухель выскочил к кромке поля и прикрикнул на своих игроков, которые совсем остыли.

23' 

Нападающий «Хоффе» Ут принял мяч в штрафной «Дортмунда», пасовал на Вагнера, но передачу перехватил Папастатопулос.

22' 

Потихоньку оживают зинсхаймцы, которые выигрывают в последние минуты больше единоборств и шустрее ведут себя в середине поля.

21'

ОПАСНО!!! После навеса с правого фланга от Кадержабека в штрафную «Боруссии» Вагнер пробил головой рядом со штангой!

19' 

Пока что у «деревенщин» не было ни одного подхода к воротам Бюрки. Очень мрачное впечатление производят гости.

18' 

На счету Ройса пять мячей в последних шести матчах. Эз, если бы он еще не так часто ломался.

17' 

Сбился в последнее время прицел у Обамеянга, который не реализовал три из последних четырех подходов к «точке».

15'

Желтую за фол на Шмельцере получил Ут. Бешеное начало.

14'

У-у-у-у-у-у! Обамеянг пробил с пенальти мимо ворот! Справедливость восторжествовала!

12'

Ух ты! Ройс при приеме мяча в штрафной «Хффе» подыграл рукой, прострелил на линию вратарской, где мяч попал в руку защитнику. Странно, что судья среагировал только на руку игрока гостей. ПЕНАЛЬТИ!

11'

Желтая Ройсу! Лидер «Боруссии» психанул за то, что Цубер размахивал локтями и Марко отмахнулся.

9' 

Гол успокоил игру. Мяч по-прежнему у дортмундцев, но голевые моменты испарились.

8' 

«Боруссия» – одна из трех команд, которые не проигрывали в этом сезоне на своем поле в Бундеслиге. В последний раз дортмундцы уступали на «Сигнал Идуна Парк» еще в апреле 2015-го.

7' 

В первом круге команды начали столь же резво – тогда мяч влетел в ворота уже на третьей минуте.

Дембеле и Ройс, «Боруссия»
5' 

Охо хо! Ошиблись судьи! После передачи Кастро в штрафную «Хоффе» Ройс прошил вратаря из офсайда!

4'

ГОООООООООООООООООООООООЛ! Ройс открывает счет. 1:0.

3'

Гости ответили выстрелом с дальней дистанции Сандро Вагнера – очень неточно.

2'

Дортмундцы сходу рванули в атаку и после навеса с правого фланга Обамеянга в офсайде казался Обамеянг.

1'

Поехали!

 

Всем привет! «Дортмунд» и «Хоффенхайм» определят, какая из команд стартует на следующий сезон в основной сетке Лиги чемпионов. Я Руслан Хрипун, присоединяйтесь – будет весело.

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