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- 2-ой тайм
- ГеррейруБендер90'
- Крамарич (P)86'
- Обамеянг82'
- ДембелеКагава80'
- РойсРоде80'
- ХюбнерСалаи70'
- УтАмири65'
- Демирбай59'
- КадержабекТолян58'
- Дембеле57'
- Папастатопулос53'
- 1-ый тайм
- Кастро45'
- Ут15'
- Ройс11'
- Ройс4'
Перед матчем
Онлайн
Боруссия - Хоффенхайм
Чемпионат Германии - 6 мая 2017
Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Боруссия Дортмунд – Хоффенхайм на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:30 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Томас Тухель или Юлиан Нагельсманн? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Боруссия Дортмунд – Хоффенхайм? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Боруссия Дортмунд и Хоффенхайм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
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Все спасибо за внимание! Для вас работал Руслан Хрипун. Пока!
ФИНИШ!!! «Боруссия» уверенно переиграла «Хоффенхайм» и, скорее всего, сыграет в основной сетке Лиги чемпионов.
Дортмундцы спокойно держат мяч и не дают соперникам погарцевать на своей половине поля.
Ух, что творится на последних минутах! Роде отдал проникающий пас в штрафную на Кастро и тот не переиграл вратаря!
Дортмундцы и не думают прижиматься к воротам. Напротив, ищут шанс в атаке добить соперника.
В случае победы, дортмундцы обгонят «Хоффенхайм» на два очка и выйдут на третье место, которое позволит выступить в основной сетке Лиги чемпионов.
ГОООООООООООООООООООООООООООЛ! Крамарич пробил по центру и переиграл Бюрки с «точки»! 2:1. Интрига!
ОГО!!! Пенальти! Гинтер прихватил руками Вагнера в своей штрафной. Точка!
Пишчек навесил с правого фланга на дальнюю штангу, Геррейру пробил в стойку, от которой мяч отлетел к Обамеянгу – 2:0.
ГООООООООООООООООООООООООЛ! Обамеянг забивает. 2:0.
САЛАИ!!! Дортмундские защитники упустили венгерского нападающего и тот пробил с 25 метров и Бюрки выручил!
Вжух! Двойная замена у «Дортмунда». Вместо Ройса и Дембеле выскочили Роде и Кагава.
ОГО!!! После заброса Кастро мяч в штрафной «Хоффенхайма» принял Ройс, перебросил вратаря и не попал. Впрочем, не важно – все равно из офсайда.
Игра идет в устраивающем дортмундцев темпе – толкутся команды в середине поля.
Пишчек пытался исполнить несколько финтов из арсенала Месси, но два соперника гренадера скрутили его и отобрали мяч.
Сколько же брака в исполнении игроков «Хоффенхайма»! С таким качеством передач будет трудно сравнять счет.
ОПАСНО!!! Дембеле свежим ветром проскочил по правому флангу и классно прострелил в штрафную на Ройса. Марко жахнул с 14 метров выше ворот!
Замена у «Хоффенхайма». Вместо защитника Хюбнера вышел форвард Салаи.
Гостям нужно срочно что-то решать в нападении, иначе «Дортмунд» сегодня не пропустит.
Геррейру навесил со стандарта с левого фланга в штрафную «Хоффе», но получилось точно в руки вратарю Бауманну.
За чуть более часа игры у «Хоффе» не было толковых подходов к воротам Бюрки, кроме одного дальнего удара.
Все чаще и чаще гости увлекаются атаками и пропускают уколы дортмундцев. Рискуют игроки «Хоффенхайма».
ГИНТЕР!!! Без помех дортмундец пробил с линии штрафной и в сантиметрах над перекладиной!
Дортмундцы перестроились на игру на контратаках и это у них получается неплохо – у Дембеле и Обамеянга появилось много пространства.
Команды продолжают отоваривать друг друга по ногам, совершенно позабыв о воротах. Ничего не меняется в сравнении с первым таймом.
Накаляются страсти. Демирбай костыльнул на фланге Кастро. Шестое предупреждение в матче!
ОПАСНО!!! Ройс после навеса с правого фланга пробил с разворота с семи метров и мяч попал в выставленную руку Бауманна.
О, Дембеле еще и желтую отхватил. Обматерил он Хюбнера за грубый фол, арбитр все услышал и наказал игрока «Боруссии» предупеждением.
БЮРКИ!!! Вратарь «Боруссии» в последнй момент парировал удар Демирбая с 30 метров с левой ноги.
Очень плох Дембеле. Часто падает, неудачно пасует – пора менять.
Дембеле подставил Папастатопулоса неточным поперечным пасом в середине поля. Греку пришлось фолить на Уте – желтая!
Дортмундцы отдали инициативу сопернку, но у зицсхаймцев совершенно не получается переход из обороны в атаку.
И еще один офсайд! Фогт выпилил мяч на половину поля «Дортмунда», мяч подхватил Ут, но лайнсмен поднял флажок.
Продолжает давить «Хоффенхайм». Демирбай получил мяч на левом фланге, но забрался в небольшой офсайд.
Очень резво стартовали гости. Заработали угловой и активный Вагнер чуточку не дотянулся до мяча после подачи.
Продолжаем!
ПЕРЕРЫВ!
Желтая Кастро! Пошел высоко прямой ногой на Крамарича игрок «Дортмунда».
И еще один офсайд у игрока «Хоффенхайма». Ут ускользнул от защитников, но услышал свисток – на тоненького офсайд.
Арбитр Брых сегодня замечает фолы только со стороны игроков «Хоффенхайма». Как можно было не заметить, что Папастатопулос раздел в своей штрафной Вагнера, а судья никак не отреагировал?
Игроки «Хоффенхайма» быстро разыграли мяч, пошла передача на Вагнера и судьи зафиксировали офсайд.
ОГО!!! После навеса с углового в штрафную «Боруссии» Хюбнер пробил головой с 10 метров и мяч прошел в метре над перекладиной!
Пришли в себя игроки после столкновения, только Обамеянг держится за лоб.
ОПАСНО!!! После навеса Пишчека с правого фланга в штрафную «Хоффе» головами столкнулись Хюбнер и Обамеянг.
Уже с 15 минут команды не били по воротам – очень странно, особенно для немецкого футбола.
Вжух! Вагнер был неаккуратен и влетел в офсайд. Сильно старается нападающий «Хоффе», но его нкто не поддерживает.
Дембеле разогнался по правому флангу, показал, что будет делать вираж в центр, а сам выпилил пас в штрафную на Пишчека. Поляк его не понял.
Пешком ходят игроки обеих команд. Совсем потеряли стыд.
Подозрительно спокойно действуют гости. Понятно, что времени еще вагон и хочется сохранить побольше сил, но как бы не получилось поздно.
После продолжительной паузы дортмундцы наконец-то включились. Кастро навесил с левого фланга в штрафную, но передача вышла безадресной.
Совсем завяла игра. У «Хоффенхайма» мало что получается в атаке, а дортмундцы ведут себя так, будто реализовали пенальти и удвоили счет.
Кроме того, Тухель еще и с резервным арбитро затеял беседу. Судьи сегодня два раза помогли его команде.
Тренер «Боруссии» Тухель выскочил к кромке поля и прикрикнул на своих игроков, которые совсем остыли.
Нападающий «Хоффе» Ут принял мяч в штрафной «Дортмунда», пасовал на Вагнера, но передачу перехватил Папастатопулос.
Потихоньку оживают зинсхаймцы, которые выигрывают в последние минуты больше единоборств и шустрее ведут себя в середине поля.
ОПАСНО!!! После навеса с правого фланга от Кадержабека в штрафную «Боруссии» Вагнер пробил головой рядом со штангой!
Пока что у «деревенщин» не было ни одного подхода к воротам Бюрки. Очень мрачное впечатление производят гости.
На счету Ройса пять мячей в последних шести матчах. Эз, если бы он еще не так часто ломался.
Сбился в последнее время прицел у Обамеянга, который не реализовал три из последних четырех подходов к «точке».
Желтую за фол на Шмельцере получил Ут. Бешеное начало.
У-у-у-у-у-у! Обамеянг пробил с пенальти мимо ворот! Справедливость восторжествовала!
Ух ты! Ройс при приеме мяча в штрафной «Хффе» подыграл рукой, прострелил на линию вратарской, где мяч попал в руку защитнику. Странно, что судья среагировал только на руку игрока гостей. ПЕНАЛЬТИ!
Желтая Ройсу! Лидер «Боруссии» психанул за то, что Цубер размахивал локтями и Марко отмахнулся.
Гол успокоил игру. Мяч по-прежнему у дортмундцев, но голевые моменты испарились.
«Боруссия» – одна из трех команд, которые не проигрывали в этом сезоне на своем поле в Бундеслиге. В последний раз дортмундцы уступали на «Сигнал Идуна Парк» еще в апреле 2015-го.
В первом круге команды начали столь же резво – тогда мяч влетел в ворота уже на третьей минуте.
Охо хо! Ошиблись судьи! После передачи Кастро в штрафную «Хоффе» Ройс прошил вратаря из офсайда!
ГОООООООООООООООООООООООЛ! Ройс открывает счет. 1:0.
Гости ответили выстрелом с дальней дистанции Сандро Вагнера – очень неточно.
Дортмундцы сходу рванули в атаку и после навеса с правого фланга Обамеянга в офсайде казался Обамеянг.
Поехали!
Всем привет! «Дортмунд» и «Хоффенхайм» определят, какая из команд стартует на следующий сезон в основной сетке Лиги чемпионов. Я Руслан Хрипун, присоединяйтесь – будет весело.