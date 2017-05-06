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- 2-ой тайм
- Зельке90'
- Зельке89'
- ВернерКайзер87'
- Хедира (автогол)85'
- Демме84'
- ЭссвайнХарагути81'
- ПоульсенЗельке81'
- Брукс78'
- КейтаХедира76'
- Ибишевич74'
- Ильзанкер70'
- ШельбредАллан64'
- ШтокерВайзер63'
- Вернер54'
- Лангкамп52'
- 1-ый тайм
- Комппер34'
- Вернер11'
Перед матчем
Онлайн
Герта - РБ Лейпциг
Чемпионат Германии - 6 мая 2017
Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Герта – РБ Лейпциг на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Паль Дардай или Ральф Хазенхюттль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Герта – РБ Лейпциг? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Герта и РБ Лейпциг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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