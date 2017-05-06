Герта
Завершено
0
1
-
4
0
19:30
06.05.17
Олимпиаштадион
РБ Лейпциг
Чемпионат Германии • Тур 32
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Герта
  • РБ Лейпциг
  • Зельке
    90'
  • Зельке
    89'
  • ВернерКайзер
    87'
  • Хедира (автогол)
    85'
  • Демме
    84'
  • ЭссвайнХарагути
    81'
  • ПоульсенЗельке
    81'
  • Брукс
    78'
  • КейтаХедира
    76'
  • Ибишевич
    74'
  • Ильзанкер
    70'
  • ШельбредАллан
    64'
  • ШтокерВайзер
    63'
  • Вернер
    54'
  • Лангкамп
    52'
  • 1-ый тайм
  • Герта
  • РБ Лейпциг
  • Комппер
    34'
  • Вернер
    11'
Перед матчем

Онлайн
Герта - РБ Лейпциг
Чемпионат Германии - 6 мая 2017

Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Герта – РБ Лейпциг на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Паль Дардай или Ральф Хазенхюттль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Герта – РБ Лейпциг? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Герта и РБ Лейпциг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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