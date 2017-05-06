Айнтрахт Франкфурт
    Завершено
    0
    0
    -
    2
    0
    16:30
    06.05.17
    Коммерцбанк-Арена
    Вольфсбург
    Чемпионат Германии • Тур 32
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Айнтрахт Франкфурт
    • Вольфсбург
    • ЮнгБлашчиковский
      84'
    • ДидавиМалли
      80'
    • Кастельс
      74'
    • НтепВиейринья
      73'
    • ХрготаСеферович
      67'
    • РебичБлум
      67'
    • Гомес
      63'
    • Герхардт
      59'
    • ШтендераТарашай
      51'
    • Дидави
      48'
    • 1-ый тайм
    • Айнтрахт Франкфурт
    • Вольфсбург
    • Гачинович
      27'
    Перед матчем

    Онлайн
    Айнтрахт Франкфурт - Вольфсбург
    Чемпионат Германии - 6 мая 2017

    Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Айнтрахт Франкфурт – Вольфсбург на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:30 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Нико Ковач или Андриес Йонкер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Айнтрахт Франкфурт – Вольфсбург? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Айнтрахт Франкфурт и Вольфсбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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