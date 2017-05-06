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- 2-ой тайм
- ЮнгБлашчиковский84'
- ДидавиМалли80'
- Кастельс74'
- НтепВиейринья73'
- ХрготаСеферович67'
- РебичБлум67'
- Гомес63'
- Герхардт59'
- ШтендераТарашай51'
- Дидави48'
- 1-ый тайм
- Гачинович27'
Перед матчем
Онлайн
Айнтрахт Франкфурт - Вольфсбург
Чемпионат Германии - 6 мая 2017
Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Айнтрахт Франкфурт – Вольфсбург на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:30 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Нико Ковач или Андриес Йонкер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Айнтрахт Франкфурт – Вольфсбург? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Айнтрахт Франкфурт и Вольфсбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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