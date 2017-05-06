Поделиться
- 2-ой тайм
- ЗуттнерЛайпертц90'
- КристиансенЛекс84'
- Хаверц78'
- АрангисКампль77'
- МехмедиБэйли74'
- Киттель73'
- Хенрикс68'
- Фолланд60'
- Перерыв
- ЛеккиКиттель45'
- 1-ый тайм
- Арангис35'
- Лекки23'
Перед матчем
Онлайн
Ингольштадт - Байер
Чемпионат Германии - 6 мая 2017
Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Ингольштадт – Байер на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:30 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Майк Вальпургис или Тайфун Коркут? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Ингольштадт – Байер? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Ингольштадт и Байер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет