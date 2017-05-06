Ингольштадт
Завершено
0
1
-
1
0
16:30
06.05.17
Ауди-Шпортпарк
Байер
Чемпионат Германии • Тур 32
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Ингольштадт
  • Байер
  • ЗуттнерЛайпертц
    90'
  • КристиансенЛекс
    84'
  • Хаверц
    78'
  • АрангисКампль
    77'
  • МехмедиБэйли
    74'
  • Киттель
    73'
  • Хенрикс
    68'
  • Фолланд
    60'
  • Перерыв
  • Ингольштадт
  • Байер
  • ЛеккиКиттель
    45'
  • 1-ый тайм
  • Ингольштадт
  • Байер
  • Арангис
    35'
  • Лекки
    23'
Перед матчем

Онлайн
Ингольштадт - Байер
Чемпионат Германии - 6 мая 2017

Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Ингольштадт – Байер на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:30 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Майк Вальпургис или Тайфун Коркут? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Ингольштадт – Байер? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Ингольштадт и Байер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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