Дармштадт 98
    -
    17:30
    11.02.17
    Йонатан-Хаймес-Штадион ам Бёлленфалльтор
    Боруссия Дортмунд
      Чемпионат Германии • Тур 20
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      Дармштадт 98 - Боруссия
      Чемпионат Германии - 11 февраля 2017

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Дармштадт 98 – Боруссия Дортмунд на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:30 11 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Торстен Фрингс или Томас Тухель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Дармштадт 98 – Боруссия Дортмунд? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Дармштадт 98 и Боруссия Дортмунд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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