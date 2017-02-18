Айнтрахт Франкфурт
    -
    17:30
    18.02.17
    Коммерцбанк-Арена
    Ингольштадт
      Чемпионат Германии • Тур 21
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      Онлайн
      Айнтрахт Франкфурт - Ингольштадт
      Чемпионат Германии - 18 февраля 2017

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Айнтрахт Франкфурт – Ингольштадт на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:30 18 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Нико Ковач или Майк Вальпургис? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Айнтрахт Франкфурт – Ингольштадт? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Айнтрахт Франкфурт и Ингольштадт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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