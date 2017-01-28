Вольфсбург
    -
    17:30
    28.01.17
    Фольксваген-Арена
    Аугсбург
      Чемпионат Германии • Тур 18
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Вольфсбург - Аугсбург
      Чемпионат Германии - 28 января 2017

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Вольфсбург – Аугсбург на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:30 28 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Валерьен Исмаэль или Мануэль Баум? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Вольфсбург – Аугсбург? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Вольфсбург и Аугсбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0