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Фрайбург - Герта
Чемпионат Германии - 29 января 2017
Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Фрайбург – Герта на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:30 29 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Кристиан Штрайх или Паль Дардай? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Фрайбург – Герта? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Фрайбург и Герта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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