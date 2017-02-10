Онлайн

Майнц 05 - Аугсбург

Чемпионат Германии - 10 февраля 2017

Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Майнц 05 – Аугсбург на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:30 10 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Мартин Шмидт или Мануэль Баум? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Майнц 05 – Аугсбург? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Майнц 05 и Аугсбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

