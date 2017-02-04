Хоффенхайм
    -
    17:30
    04.02.17
    Рейн-Некар Арена
    Майнц 05
      Чемпионат Германии • Тур 19
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      Онлайн
      Хоффенхайм - Майнц 05
      Чемпионат Германии - 4 февраля 2017

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Хоффенхайм – Майнц 05 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:30 4 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Юлиан Нагельсманн или Мартин Шмидт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Хоффенхайм – Майнц 05? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Хоффенхайм и Майнц 05, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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