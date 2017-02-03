Гамбург
    -
    22:30
    03.02.17
    Volksparkstadion
    Байер
      Чемпионат Германии • Тур 19
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Гамбург - Байер
      Чемпионат Германии - 3 февраля 2017

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Гамбург – Байер на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:30 3 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Маркус Гисдоль или Рогер Шмидт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Гамбург – Байер? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Гамбург и Байер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0