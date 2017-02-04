ФК Кёльн
    -
    17:30
    04.02.17
    Рейн Энерги штадион
    Вольфсбург
      Чемпионат Германии • Тур 19
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      ФК Кёльн - Вольфсбург
      Чемпионат Германии - 4 февраля 2017

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем ФК Кёльн – Вольфсбург на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:30 4 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Петер Штёгер или Валерьен Исмаэль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче ФК Кёльн – Вольфсбург? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются ФК Кёльн и Вольфсбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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