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Майнц 05 - Боруссия
Чемпионат Германии - 29 января 2017
Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Майнц 05 – Боруссия Дортмунд на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 29 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Мартин Шмидт или Томас Тухель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Майнц 05 – Боруссия Дортмунд? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Майнц 05 и Боруссия Дортмунд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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