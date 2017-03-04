Боруссия Дортмунд
    -
    17:30
    04.03.17
    Сигнал Идуна Парк
    Байер
      Чемпионат Германии • Тур 23
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Боруссия - Байер
      Чемпионат Германии - 4 марта 2017

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Боруссия Дортмунд – Байер на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:30 4 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Томас Тухель или Рогер Шмидт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Боруссия Дортмунд – Байер? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Боруссия Дортмунд и Байер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Илья Яшинин
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      13:12 

      Привет! Меня зовут Илья Яшинин. Будем вместе следить за событиями матча «Боруссия» Дортмунд - «Байер».

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