Герта
    -
    20:30
    25.02.17
    Олимпиаштадион
    Айнтрахт Франкфурт
      Чемпионат Германии • Тур 22
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      Онлайн
      Герта - Айнтрахт Франкфурт
      Чемпионат Германии - 25 февраля 2017

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Герта – Айнтрахт Франкфурт на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:30 25 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Паль Дардай или Нико Ковач? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Герта – Айнтрахт Франкфурт? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Герта и Айнтрахт Франкфурт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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