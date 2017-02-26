Онлайн

Ингольштадт - Боруссия Мёнхенгладбах

Чемпионат Германии - 26 февраля 2017

Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Ингольштадт – Боруссия Мёнхенгладбах на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:30 26 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Майк Вальпургис или Дитер Хекинг? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Ингольштадт – Боруссия Мёнхенгладбах? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Ингольштадт и Боруссия Мёнхенгладбах, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

