Ингольштадт
    -
    17:30
    26.02.17
    Ауди-Шпортпарк
    Боруссия Мёнхенгладбах
      Чемпионат Германии • Тур 22
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      Ингольштадт - Боруссия Мёнхенгладбах
      Чемпионат Германии - 26 февраля 2017

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Ингольштадт – Боруссия Мёнхенгладбах на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:30 26 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Майк Вальпургис или Дитер Хекинг? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Ингольштадт – Боруссия Мёнхенгладбах? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Ингольштадт и Боруссия Мёнхенгладбах, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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