ФК Кёльн
    -
    17:30
    04.03.17
    РейнЭнергиШтадион
    Бавария Мюнхен
      Чемпионат Германии • Тур 23
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      Онлайн
      ФК Кёльн - Бавария
      Чемпионат Германии - 4 марта 2017

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем ФК Кёльн – Бавария Мюнхен на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:30 4 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Петер Штёгер или Карло Анчелотти? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче ФК Кёльн – Бавария Мюнхен? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются ФК Кёльн и Бавария Мюнхен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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