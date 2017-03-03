Аугсбург
    -
    22:30
    03.03.17
    ВВК Арена
    РБ Лейпциг
      Чемпионат Германии • Тур 23
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      Аугсбург - РБ Лейпциг
      Чемпионат Германии - 3 марта 2017

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Аугсбург – РБ Лейпциг на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:30 3 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Мануэль Баум или Ральф Хазенхюттль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Аугсбург – РБ Лейпциг? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Аугсбург и РБ Лейпциг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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