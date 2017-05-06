Боруссия Мёнхенгладбах
Завершено
0
1
-
1
0
16:30
06.05.17
Боруссия Парк
Аугсбург
Чемпионат Германии • Тур 32
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Боруссия Мёнхенгладбах
  • Аугсбург
  • Хан
    90'
  • ФиннбогасонБобадилья
    90'
  • Хан
    90'
  • Кор
    87'
  • МаксКаюби
    85'
  • ЭльведиШтробль
    78'
  • Штиндль
    78'
  • БенешКрамер
    67'
  • АлтынтопДжи
    60'
  • ХеррманнТраоре
    58'
  • Финнбогасон
    57'
  • 1-ый тайм
  • Боруссия Мёнхенгладбах
  • Аугсбург
  • Финнбогасон
    23'
Перед матчем

Онлайн
Боруссия Мёнхенгладбах - Аугсбург
Чемпионат Германии - 6 мая 2017

Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Боруссия Мёнхенгладбах – Аугсбург на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:30 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Дитер Хекинг или Мануэль Баум? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Боруссия Мёнхенгладбах – Аугсбург? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Боруссия Мёнхенгладбах и Аугсбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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