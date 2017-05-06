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- 2-ой тайм
- Хан90'
- ФиннбогасонБобадилья90'
- Хан90'
- Кор87'
- МаксКаюби85'
- ЭльведиШтробль78'
- Штиндль78'
- БенешКрамер67'
- АлтынтопДжи60'
- ХеррманнТраоре58'
- Финнбогасон57'
- 1-ый тайм
- Финнбогасон23'
Перед матчем
Онлайн
Боруссия Мёнхенгладбах - Аугсбург
Чемпионат Германии - 6 мая 2017
Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Боруссия Мёнхенгладбах – Аугсбург на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:30 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Дитер Хекинг или Мануэль Баум? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Боруссия Мёнхенгладбах – Аугсбург? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Боруссия Мёнхенгладбах и Аугсбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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