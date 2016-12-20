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«Боруссия» (Дортмунд) сыграла вничью в четвертом матче подряд

«Боруссия» сыграла вничью в четвертом матче подряд
Eurosport

20/12/2016 в 23:52

В матче 16-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» дома разошлась миром с «Аугсбургом» – 1:1.

«Боруссия» (Дортмунд) – «Аугсбург» – 1:1

Голы:

0:1 – Джи Донвон, 33'

1:1 – Усман Дембеле, 47'

  • «Боруссия» сыграла вничью в четвертом матче подряд (с «Реалом» в Лиге чемпионов и трижды в чемпионате).
  • Следующий матч Бундеслиги обе команды проведут 21 января в 17:30 по московскому времени.
  • «Аугсбург» примет «Хоффенхайм», «Дортмунд» на выезде сыграет с «Вердером».

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