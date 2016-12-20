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Юлиан Вайгль продлил контракт с «Боруссией» до 2021 года

Вайгль продлил контракт с «Боруссией» до 2021 года
Eurosport

20/12/2016 в 22:14

Дортмундцы сохранили 21-летнего полузащитника.

Предыдущее соглашение было рассчитано до 2019 года, а новый контракт действует до 2021 года. Об условиях сделки официальный сайт «Боруссии» не сообщает.

«Мне очень нравится в клубе. Продление контракта было абсолютно логичным решением. Долго я не думал», – сказал Вайгль.

  • В 2015 году Юлиан перешел в «Боруссию» из «Мюнхен-1860» за 2,5 млн евро.
  • Transfermarkt оценивает 21-летнего полузащитника в 18 млн евро.
  • В Бундеслиге-2016/17 Вайгль провел 14 матчей и получил 1 желтую карточку.

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