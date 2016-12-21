Выпускайте бычка. Почему чемпионство «Баварии» под угрозой

Ральф Хазенхюттль раздражается, когда репортеры сравнивают его с более известными коллегами, но на старте сезона коуч буквально обрек «Лейпциг» на параллели с чемпионским «Лестером». «Наша философия? Мы все работаем без мяча, стараемся отвоевать его обратно, после чего быстро контратакуем и пытаемся забить», – именно такими словами Хазенхюттль описал игровой стиль «РБ».

Базовые принципы «Лейпцига» действительно напоминают секрет успеха Раньери, но погружение в детали разбивает эти аналогии. Если «Лестер» при прочих равных выбирал выжидательную стратегию (особенно в первой половине сезона), то «РБ» форсирует события сам. Подход двух команд хорошо разветвляет статистика: чемпионы Премьер-лиги проводили на своей трети поля 29% времени, лидеры Бундеслиги – всего 23%.

Еще одна мелочь касается схем: «Лестер» предпочитал узкие 4-4-2, «Лейпциг» еще более узкие 4-2-2-2. Задача в игре без мяча была схожа: обе команды перекрывают опорную зону (самая выгодная зона для создания качественных моментов) и направления для передач на полуфланги (прием мяча в этой зоне дает самый широкий угол обзора). Чтобы сделать это, Хазенхюттль использует инвертированных вингеров – обычно этот термин касается действий в атаке, но к «РБ» применим как с мячом, так и без него.

Следуя инструкциям тренера, после отбора «Лейпциг» вылетает в ядерную контру: подобным образом команда забила уже семь голов. Это лучший результат среди команд, выступающих в чемпионатах первой пятерки. Для сравнения: «Лестер» забил после контратак всего пять мячей в прошлом сезоне.

Получить столько возможностей для скоростных атак «РБ» позволяет не только фирменный стиль Бундеслиги, но и реализация тактической схемы. Освобождая фланги, «Лейпциг» вынуждает соперников комбинировать по краям. Это выгодно по двум причинам: во-первых, фланг ограничивает вариативность противника и, как следствие, облегчает прессинг; во-вторых, нападающие «РБ» могут использовать зоны фулбеков после возвращения мяча.

На этом преимущества расстановки не заканчиваются: 4-2-2-2 заточены на то, чтобы создать численное преимущество по центру. Полузащитники «РБ» располагаются настолько близко друг к другу, что после отбора могут обойти контрпрессинг соперника за счет коротких передач (особенно хорош Наби Кейта). В «Лестере» механизм работал иначе: Дэнни Дринкуотер стремился сразу найти длинным пасом Джейми Варди.

Переформатированная «Бавария» может на себе ощутить такой размах тактической подготовки. После ухода Пепа Гвардиолы и назначения Карло Анчелотти команда вернулась к заводским настройкам: ложные фулбеки отправились на барахолку (спокойствие: не игроки, всего лишь идея), Давид Алаба и Филипп Лам снова поддерживают атаку по флангам, вингеры больше заточены на смещения в центр и меньше – на обводки один в один.

В прошлом туре «Дармштадт» намекнул, что подобная манера игры идеально подходит под сильные качества «Лейпцига». В общей сложности «Бавария» допустила два удара от соперника после контратак: первый из них стал следствием потери на фланге и оголения зоны за спиной Рафиньи. Точно так же хозяева проникали в зону ответственности Алабы.

Типичное построение атак «Баварии» при Анчи тоже рискует нарваться на неприятности: Форсберг и Забитцер (те самые инвертированные вингеры «РБ») ограничивают для соперников свободу на полуфлангах. Именно в этих зонах принимают мяч их коллеги по амплуа из Мюнхена – Рибери, Роббен и чуть в меньшей степени Коста.

Чтобы задать неудобные вопросы выскочкам, понадобится нечто большее, чем индивидуальное мастерство игроков. Например, создание численного преимущества: либо в первой стадии атак, либо на флангах.

Перегрузки против пары дисциплинированных нападающих уже приносили «Баварии» успех: матч против «Байера» (безбашенный аналог «Лейпцига») команда выиграла за счет умного движения Хаби Алонсо между двух центральных защитников. Получая свободу, испанец разбрасывал диагонали на края и метко разрывал оставшиеся линии прессинга парней Шмидта.

Производная тактика Леверкузена в очном матче с «РБ» провозгласила: эта команда не без слабых мест. В стартовой фазе атак «Байер» тоже использовал трех игроков: двух центральных защитников и фулбека. Цель была в следующем: спровоцировать вылазку вингера «Лейпцига» (как правило, Форсберга), после чего оголить покинутый им фланг. Дополняло задумку движение Хакана Чалханоглу: с позиции нападающего турок смещался ближе к бровке и только увеличивал преимущество против левого защитника «РБ» (доходило до трех против одного).

«Байер» образует линию из трех человек, привлекает прессинг Форсберга и обходит его пасом на фланг

Рядом с левым защитником «Лейпцига» открываются сразу три игрока «Байера», в том числе Чалханоглу

Если «Бавария» вновь обратится к расстановке 4-2-3-1 (относительно свежий ход Анчелотти), аналогичные инструкции определенно получит Томас Мюллер. В новой схеме немец изначально исполняет роль десятки, но еще круче находит свободное место у правого края. Грамотными перемещениями с «Вольфсбургом» и «Айнтрахтом» Томас вновь заставил вспомнить о своем прозвище Raumdeuter (с немецкого – Искатель пространства).

Модуль 4-3-3 (самый популярный и до недавних пор единственный для «Баварии в сезоне) тоже предполагает перегрузку по флангам – только на этот раз с привлечением центральных полузащитников. Против «Лейпцига» такой ход выглядит на бумаге суицидально смелым, но Артуро Видаль и Тьяго Алькантара готовы включиться, когда наступит подходящий момент.

В прошлом сезоне «Бавария» уже принимала команду Хазенхюттля в декабре: его «Ингольштадт» проиграл 0:1, но удостоился яркой похвалы от Гвардиолы – испанец назвал соперника самым сильным, с которым ему доводилось играть в Бундеслиге. Сегодня Ральф сделает все, чтобы заслужить аналогичный комплимент, Анчелотти – настроит команду в надежде не повторять слов предшественника после игры.

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