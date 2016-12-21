Goal.com: «ПСЖ» заплатит «Вольфсбургу» за Юлиана Дракслера и Рикардо Родригеса 50 миллионов евро

«ПСЖ» хочет воспользоваться сложной ситуацией Дракслера и «Вольфсбурга» и переманить немецкого полузащитника. По информации Goal.com, парижане близки к заключению договора с Юлианом.

Другой целью «ПСЖ» стал Рикардо Родригес. В случае заключения сделки 24-летний швейцарец может остаться в немецком клубе на правах аренды до конца сезона. Общая сумма трансферов составит около 50 млн евро.

Ранее Дракслер был выведен из состава, а спортивный директор «Вольфсбурга» Клаус Аллофс заявил, что клуб рассматривает варианты с продажей футболиста.

В 12 матчах сезона-2016/17 Дракслер ни разу не забил и не сделал ни одного ассиста.

3 декабря Дракслер был освистан болельщиками «Вольфсбурга» во время игры с «Гертой» (2:3).

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