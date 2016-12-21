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«Боруссия» Мёнхенгладбах уволила Андре Шуберта
Имя преемника будет названо позднее.
«Мы много разговаривали в последние дни, анализировали наш прогресс на поле и пришли к выводу, что лучше для обеих сторон завершить наше сотрудничество. Андре помог нам шикарно выступить в прошлом сезоне, подняв команду с последнего места на четвертое.
Но тот успех сошел на нет по различным причинам, и мы решили начать заново с другим тренером», – приводит слова спортивного директора клуба Макса Эберля официальный сайт «Боруссии».
- Шуберт вошел в организацию «Гладбаха» 1 июля 2015 года, став тренером молодежки, и уже в сентябре сменил Люсьена Фавра на посту рулевого первой команды.
- «Боруссия» занимает 14-е место в Бундеслиге после 16 туров.
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