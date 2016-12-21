«Боруссия» Мёнхенгладбах уволила Андре Шуберта

«Мы много разговаривали в последние дни, анализировали наш прогресс на поле и пришли к выводу, что лучше для обеих сторон завершить наше сотрудничество. Андре помог нам шикарно выступить в прошлом сезоне, подняв команду с последнего места на четвертое.

Но тот успех сошел на нет по различным причинам, и мы решили начать заново с другим тренером», – приводит слова спортивного директора клуба Макса Эберля официальный сайт «Боруссии».

Шуберт вошел в организацию «Гладбаха» 1 июля 2015 года, став тренером молодежки, и уже в сентябре сменил Люсьена Фавра на посту рулевого первой команды.

«Боруссия» занимает 14-е место в Бундеслиге после 16 туров.

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