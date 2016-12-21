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«Бавария» разгромила «Лейпциг»

«Бавария» разгромила «Лейпциг»
Eurosport

Вчера в 23:50

Мюнхенцы ушли на зимний перерыв в роли единоличного лидера Бундеслиги.

«Бавария» – «Лейпциг» – 3:0

Голы:

1:0 – Тьяго Алькантара, 17'

2:0 – Хаби Алонсо, 25'

3:0 – Роберт Левандовский (пенальти), 45'

Удаление:

Эмиль Форсберг («Лейпциг»), 30'

  • Гол Хаби Алонсо стал 3800-м для «Баварии» в Бундеслиге. Ни одна другая немецкая команда не покорила отметку в 3000 голов.
  • Роберт Левандовский забил 133-й гол в Бундеслиге и теперь делит второе место с Джованни Элбером в списке лучших бомбардиров-легионеров. Первую строчку со 190 голами занимает Клаудио Писарро.

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