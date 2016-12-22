Игрок дрезденского «Динамо» получил огнестрельное ранение

20 декабря неизвестный открыл огонь из пистолета неподалеку от табачного киоска в Висбадене. Владелица заведения, которая приходилась Вахсу тетей, погибла. Ее муж и племянник получили ранения, не угрожающие жизни.

Полиция составила фоторобот преступника, которого пока не удалось задержать. «Мы шокированы, ошеломлены и опечалены. Весь клуб поддерживает Марка и его семью. Его физическое и психологическое здоровье сейчас на первом плане», – заявил спортивный директор «Динамо» Ральф Минге, которого цитирует Bild.

«Динамо» выступает во второй Бундеслиге. Дрезденцы набрали 27 очков в 17 турах и занимают седьмое место.

Вахс не выходил на поле в сезоне-2016/17.

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