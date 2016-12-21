Не быкуй. «Лейпциг» пока не ровня «Баварии»

Регулярные провалы «РБ» в обороне

«Бавария» и «Лейпциг» решали перед зимним перерывом, чье отражение в Серебряной салатнице окажется более четким – обе команды набрали одинаковое количество очков (по 36). Пестроты афише придавала классная форма Рекордмайстера и новичка Бундеслиги: «Бавария» не проигрывает на своем поле во всех турнирах с марта, а «быки» выиграли 9 из 10 последних встреч.

«Лейпциг» создал убойный момент уже на первых минутах – Вернер прокатился мимо мяча по вратарской и продолжил быковать на «Альянц Арене». Гости действовали слишком авантюрно, не обратив внимания на то, что мюнхенцы регулярно вскрывают их левый фланг обороны, который протек на 17-й минуте. После гола Алькантары пафос выветрился из «Лейпцига», как «Red Bull» из холодильника во время шумной вечеринки. Если Коста простил, не забив ударом в упор, то грубейший обрез одного из лидеров «быков» Кейта доконал команду Ральфа Хазенхюттля – Хаби Алонсо впервые забил за «Баварию» из пределов штрафной.

Глупое удаление Форсберга

На все беды у «Лейпцига» один ответ – нестись сломя голову в атаку и бодать, пока не сотрутся рога и копыта. Мюнхенцы грамотно отдали инициативу и принялись ловить соперника на контратаках. Долго ждать не пришлось. В этом сезоне шведский плеймекер «Лейпцига» Форсберг сочинил больше всех ассистов (8), но в середине первого тайма у него так налились кровью глаза, что Эмиль сделал передачу Ламу в реанимацию – по счастливой случайности голеностоп защитника «Баварии» выдержал. Странное решение Форсберга, учитывая, что перед Ламом еще были защитники. Хуже всего, что Эмиль после удаления наехал на лайнсмена, который рекомендовал главному показать красную карточку.

Отсутствие у «Лейпцига» плана Б

После каждого пропущенного гола «быки» выпадали из игры минут на 10. Ни единого намека на то, чтобы как-то перестроится и искать варианты, кроме как лупить мяч вперед на Вернера, застрявшего в тисках свежевыкрашенного в платиновый цвет Хуммельса. Стиль, философия – вещи понятные, но с командой уровня «Баварии» нет смысла что-то ловить, если играешь в шорах. Перед перерывом Кейта еще раз замкнуло, Коста заработал пенальти, а недавно продливший контракт с «Баварией» до 2021 года Левандовский забил 133-й гол в Бундеслиге и теперь делит с Джованни Элбером второе место в списке лучших бомбардиров-легионеров. Первую строчку со 190 голами занимает Клаудио Писарро.

Потрясающая мощь «Баварии»

После перерыва мюнхенцы наслаждались организованным в первом тайме декабрьфестом, включаясь только когда у «быков» простреливала мысль о том, что торчащие в хребте три сабли – это поправимо. Левандовский не реализовал выход один на один, вышедший на замену Рибери долбанул в перекладину, а Коста чуть не повторил шедевр матча с «Ингольштадтом».

«Лейпциг» ворвался в Бундеслигу свежим ветром и заслужил уважение. Но если «быки» хотят побороться за чемпионство, то нельзя играть с командами уровня «Баварии» так самонадеянно и узколобо. Иначе баннер мюнхенских болельщиков «Лейпциг, Зальцбург или Нью-Йорк. Все равно вам нет места в нашей игре. Убирайтесь отсюда» еще долго будет им мозолить глаза.

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