Дитер Хекинг возглавил мёнхенгладбахскую «Боруссию»

Хекинг заключил с «Боруссией» контракт до 2019 года.

«Мы уверены, что Хекинг – это правильный выбор, он подходит для нас. Он работал с разными командами на самом высоком уровне», – сказал спортивный директор менхенгладбахцев Макс Эберль, которого цитирует официальный сайт клуба.

21 декабря руководство «Боруссии» отправило в отставку Андре Шуберта, который руководил командой с сентября 2015 года.

Хекинг известен по работе с «Вольфсбургом», с которым в прошлом сезоне дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Боруссия» после 16 игр с 16 баллами занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Германии.

Читайте лучшие тексты сайта прямо в телеграме на вашем гаджете