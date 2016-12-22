AFP

Дитер Хекинг возглавил мёнхенгладбахскую «Боруссию»

Хекинг возглавил мёнхенгладбахскую «Боруссию»
Eurosport

10 ч. назад

Экс-тренер «Вольфсбурга» недолго оставался без работы.

Хекинг заключил с «Боруссией» контракт до 2019 года.

«Мы уверены, что Хекинг – это правильный выбор, он подходит для нас. Он работал с разными командами на самом высоком уровне», – сказал спортивный директор менхенгладбахцев Макс Эберль, которого цитирует официальный сайт клуба.

  • 21 декабря руководство «Боруссии» отправило в отставку Андре Шуберта, который руководил командой с сентября 2015 года.
  • Хекинг известен по работе с «Вольфсбургом», с которым в прошлом сезоне дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов.
  • «Боруссия» после 16 игр с 16 баллами занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Германии.

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