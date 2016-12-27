Eurosport
«Аугсбург» раздаст более 4 тыcяч билетов волонтерам, помогавшим обезвредить бомбу
Руководство клуба поблагодарило участников спецоперации.
«Представители различных организаций сработали блестяще. Сплоченность людей впечатляла. В качестве благодарности за ваши старания город Аугсбург и футбольный клуб бесплатно пригласит всех добровольцев на наши матчи», – говорится в заявлении официального сайта клуба.
- Бомба весом около двух тонн была найдена 25 декабря под подземной стоянкой во время строительных работ на Якобервальштрассе.
- Около 54 тысяч жителей были эвакуированы на время операции, а тысячи людей выступили в роли волонтеров и помощников.
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