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«Аугсбург» раздаст более 4 тыcяч билетов волонтерам, помогавшим обезвредить бомбу

«Аугсбург» раздаст более 4 тысяч билетов волонтерам, помогавшим обезвредить бомбу
Eurosport

Вчера в 18:12

Руководство клуба поблагодарило участников спецоперации.

«Представители различных организаций сработали блестяще. Сплоченность людей впечатляла. В качестве благодарности за ваши старания город Аугсбург и футбольный клуб бесплатно пригласит всех добровольцев на наши матчи», – говорится в заявлении официального сайта клуба.

    • Бомба весом около двух тонн была найдена 25 декабря под подземной стоянкой во время строительных работ на Якобервальштрассе.
    • Около 54 тысяч жителей были эвакуированы на время операции, а тысячи людей выступили в роли волонтеров и помощников.

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