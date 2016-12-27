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Торстен Фрингс начал тренерскую карьеру в худшем клубе Бундеслиги

Фрингс начал тренерскую карьеру в худшем клубе Бундеслиги
Eurosport

22 ч. назад

Экс-полузащитник сборной Германии впервые будет рулить командой.

Контракт Фрингса рассчитан до лета 2018 года. На посту главного тренера «Дармштадта» Торстен сменил Норберта Майера, который был уволен 5 декабря.

  • «Дармштадт» – первый клуб в тренерской карьере Фрингса. С 2014 по 2016 года он работал в штабе «Вердера».
  • Торстен играл за «Алеманию», «Вердер», дортмундскую «Боруссию», «Баварию» и «Торонто».
  • 40-летний Фрингс выиграл серебро ЧМ-2002 и бронзу ЧМ-2006.
  • После 16 туров «Дармштадт» набрал 8 очков и занимает последнее место в чемпионате Германии.

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