SID
Торстен Фрингс начал тренерскую карьеру в худшем клубе Бундеслиги
Экс-полузащитник сборной Германии впервые будет рулить командой.
Контракт Фрингса рассчитан до лета 2018 года. На посту главного тренера «Дармштадта» Торстен сменил Норберта Майера, который был уволен 5 декабря.
- «Дармштадт» – первый клуб в тренерской карьере Фрингса. С 2014 по 2016 года он работал в штабе «Вердера».
- Торстен играл за «Алеманию», «Вердер», дортмундскую «Боруссию», «Баварию» и «Торонто».
- 40-летний Фрингс выиграл серебро ЧМ-2002 и бронзу ЧМ-2006.
- После 16 туров «Дармштадт» набрал 8 очков и занимает последнее место в чемпионате Германии.
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