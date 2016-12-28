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Филипп Лам: «Я совершенно точно не хочу быть тренером»

Лам: «Я совершенно точно не хочу быть тренером»
Eurosport

19 ч. назад

Капитан «Баварии» видит себя в бизнесе.

«Я совершенно точно не хочу быть тренером, но, конечно, наибольшим опытом я обладаю именно в сфере футбола. Думаю о том, как можно было бы применить имеющиеся у меня знания в будущем.

У меня есть доли в нескольких компаниях, и речь идет не просто об инвестициях: мне хочется быть ближе к миру бизнеса. Я нахожу это очень интересным и захватывающим.

В 33 года я до сих пор выхожу с капитанской повязкой в «Баварии». В таком возрасте вы должны постоянно спрашивать себя, можете ли вы продолжать выступать на таком высоком уровне. Когда почувствую, что время пришло, открыто скажу об этом клубу» , – цитирует Лама Globo Esporte.

  • Лам выступает за «Баварию» с 2001 года. С 2003 по 2005 год он играл в «Штутгарте» на правах аренды.
  • В сезоне-2016/17 Лам сыграл за мюнхенцев 18 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 2 ассиста.

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