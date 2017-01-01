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Президент «Баварии» Ули Хёнесс: «В Германии сильны антироссийские настроения, и это неправильно»

Хёнесс: «В Германии сильны антироссийские настроения, и это неправильно»
Eurosport

Вчера в 17:17

Неожиданные слова поддержки.

«В Германии мы постоянно критикуем Россию вплоть до уничижения, и я вижу в этом крупную проблему. Я прекрасно понимаю, что в России живут и работают не только добрые самаритяне и благодетели, но было бы мудрее решать мировые вопросы совместно с Россией и США.

Если три крупных центра – Европа, США и Россия – будут работать совместно, многие проблемы могут быть быстро решены. В противном случае ситуация, которая и так становится все хуже и хуже, не исправится», – сказал Ули Хёнесс в интервью TZ.

  • Ули Хёнесс выигрывал чемпионат мира (1974) и Европы (1972) в составе сборной ФРГ.

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