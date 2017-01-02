AS: Юлиан Вайгль может перейти из дортмундской «Боруссии» в «Реал Мадрид»

Агенты предложили боссам мадридского «Реала» купить Вайгля. Сам 21-летний опорник собирается провести следующий сезон в немецком клубе.

«Мадрид» обеспокоен тем, что на позиции опорного полузащитника в составе есть только Каземиро. Летом в заявку команды вернется Маркос Льоренте, проводящий этот сезон в аренде в «Алавесе».

AS отмечает, что «Реал» – главный претендент на трансфер звезд «Боруссии» из-за хороших отношений гендиректора немцев Ханса-Йоахима Вацке и президента мадридцев Флорентино Переса. В том числе из-за этого менеджеры «бланкос» первыми проведут переговоры о покупке габонского форварда «Дортмунда» Пьера-Эмерика Обамеянга.

Ранее трансфер Вайгля связывали с «Барселоной» и «Манчестер Сити».

21 декабря Юлиан продлил контракт с «Боруссией» до 2021 года.

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