Филипп Лам завершит карьеру летом 2018 года

Капитан «Баварии» поговорил с журналистами перед вылетом на тренировочный сбор в Катар. «В настоящее время я планирую полностью отработать контракт с клубом, который истекает летом 2018 года. А дальше конец», – заявил 33-летний универсал.

По информации Merkur, Лам может завершить карьеру и на год раньше. Руководство мюнхенцев хочет, чтобы летом 2017 года он стал спортивным директором клуба. На данный момент эта позиция вакантна после того, как полгода назад из-за проблем со здоровьем ее оставил Маттиас Заммер.

Лам – воспитанник «Баварии», за которую сыграл 432 матча во всех турнирах и забил 13 голов.

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