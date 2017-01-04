Танкреди Пальмери: «Шанхай СИПГ» предложил «Боруссии» 150 миллионов евро за Пьер-Эмерика Обамеянга

Инсайдер beIN Sports Танкреди Пальмери заявил, что форвард «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг может переехать в китайскую Суперлигу.

«Обамеянг получил предложение от «Шанхая» и будет получать в случае перехода 41 миллион евро в год. «Боруссия» заработает на трансфере 150 млн евро. Это будет двойной мировой рекорд», – написал Пальмери в твиттере.

Журналист не уточнил, какой именно клуб озвучил эти условия – «Шанхай Шеньхуа» или «Шанхай СИПГ». Позже Gazzetta Dello Sport добавила, что речь идет о клубе «Шанхай СИПГ».

Обамеянг возглавляет гонку бомбардиров Бундеслиги с 16 мячами.

В китайской Суперлиге играют 2 самых высокооплачиваемых футболиста мира – Оскар (с зарплатой 470 тысяч евро в неделю) и Карлос Тевес (с зарплатой 720 тысяч евро в неделю).

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