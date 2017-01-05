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Арьен Роббен: «Я ничего не планирую и хочу наслаждаться настоящим в «Баварии»
Похоже, голландец не собирается в «Зенит».
«Я ничего не планирую до конца своей карьеры и хочу наслаждаться настоящим в «Баварии». А потом посмотрим, как будут развиваться события. \
Что касается продления контракта с «Баварией», то перед зимней паузой у меня состоялся серьезный разговор с руководством клуба. Возможно, у нас будет и вторая беседа», – цитирует Роббена Sky Sports.
- Ранее российские медиа сообщали об интересе к Роббену со стороны «Зенита».
- Контракт 32-летнего полузащитника с «Баварией» истекает 30 июня 2017 года.
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