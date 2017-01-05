Sport Bild: «Байер» продаст Чичарито за 25 миллионов евро

«Байер» готов расстаться с лучшим бомбардиром команды Хавьером Эрнандесом по прозвищу Чичарито. Результативность 28-летнего мексиканца в сезоне-2016/17 упала, а тренерскому штабу «аспириновых» не нравится его эгоистичный стиль игры.

За полтора года в Леверкузене Эрнандес не завел дружбы ни с одним из одноклубников, не отпраздновал Рождество с клубом, а на поле никак не проявляет заинтересованности в выходе команды из кризиса. Чичарито будет отпущен, если «Байеру» поступит предложение в 25 млн евро, передает Sport Bild.

Чичарито перешел в «Байер» из «МЮ» в августе 2015 года за 11 млн евро.

В сезоне-2015/16 забил 26 голов в 43 официальных матчах.

Сезон-2016/17 мексиканец начал с 7 голов в 8 матчах, но с 1 октября не забивал вообще. Серия без забитых мячей достигла 15 игр.

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