Ули Хёнесс: «Мы недостаточно хорошо работали с детскими командами»

Президент «Баварии» раскритиковал систему подготовки резерва клуба.

«В этом вопросе мы должны оглянуться и признать свои ошибки. Мы недостаточно хорошо работали с детско-юношескими командами.

Скоро мы откроем новый центр для подготовки футболистов разных возрастных категорий, но это не значит, что их становление – нечто само собой разумеющееся. Мы должны серьезно работать, чтобы собрать урожай», – приводит слова Хёнесса TZ.

Ули Хёнесс отсидел в тюрьме половину назначенного срока в 3 года и 6 месяцев за финансовые махинации.

«Бавария» лидирует в чемпионате Германии, набрав 39 очков в 16 турах.

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