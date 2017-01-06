Imago
Ули Хёнесс: «Мы недостаточно хорошо работали с детскими командами»
Одиозному боссу «Баварии» все мало.
Президент «Баварии» раскритиковал систему подготовки резерва клуба.
«В этом вопросе мы должны оглянуться и признать свои ошибки. Мы недостаточно хорошо работали с детско-юношескими командами.
Скоро мы откроем новый центр для подготовки футболистов разных возрастных категорий, но это не значит, что их становление – нечто само собой разумеющееся. Мы должны серьезно работать, чтобы собрать урожай», – приводит слова Хёнесса TZ.
- Ули Хёнесс отсидел в тюрьме половину назначенного срока в 3 года и 6 месяцев за финансовые махинации.
- «Бавария» лидирует в чемпионате Германии, набрав 39 очков в 16 турах.
Следите за чемпионатом Германии по футболу
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте