AFP
«Колодз... Колочи... короче, просто Коло». Твиттер «Мёнхенгладбаха» затроллил новичка
Нашлось простое и удобное сокращение.
Трансфер Тимоте Колодзейчака из «Севильи» поставил твиттер команды в тупик. Поработав над орфографией, немцы одарили француза прозвищем «Коло».
«Колодз... Колочи... Колодзи... Французский защитник... Короче, просто Коло! Добро пожаловать!», – написала «Боруссия» в английской версии твиттера.
- Колодзейчак перешел из «Севильи» за 7,5 миллиона евро.
- В испанском клубе защитник сыграл 52 матча и забил один гол.
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