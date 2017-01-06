AFP

«Колодз... Колочи... короче, просто Коло». Твиттер «Мёнхенгладбаха» затроллил новичка

«Колодз... Колочи... короче, просто Коло». Твиттер «Мёнхенгладбаха» затроллил новичка
Eurosport

5 ч. назад

Нашлось простое и удобное сокращение.

Трансфер Тимоте Колодзейчака из «Севильи» поставил твиттер команды в тупик. Поработав над орфографией, немцы одарили француза прозвищем «Коло».

«Колодз... Колочи... Колодзи... Французский защитник... Короче, просто Коло! Добро пожаловать!», – написала «Боруссия» в английской версии твиттера.

  • Колодзейчак перешел из «Севильи» за 7,5 миллиона евро.
  • В испанском клубе защитник сыграл 52 матча и забил один гол.

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