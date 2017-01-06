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Пьер-Эмерик Обамеянг пришел на церемонию награждения в шортах, потому что багаж потеряли в аэропорту

Обамеянг пришел на церемонию награждения в шортах, потому что багаж потеряли в аэропорту
Eurosport

4 ч. назад

Футболист хотел одеться цивильно, но судьба неумолима.

Торжественное награждение лучших футболистов Африки состоялось в столице Нигерии Абудже. При перелете в Африку из Франкфурта, форвард «Дортмунда» остался без багажа по вине авиакомпании Lufthansa.

На церемонию Обамеянг явился в футболке, шортах и кроссовках, собщил Bild.

  • Пьер-Эмерик занял второе место в голосовании на лучшего футболиста Африки-2016, уступив Рияду Марезу.
  • «Боруссия» занимает шестое место в чемпионате Германии, Обамеянг – лучший бомбардир Бундеслиги с 16 голами.

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