Eurosport
Пьер-Эмерик Обамеянг пришел на церемонию награждения в шортах, потому что багаж потеряли в аэропорту
Футболист хотел одеться цивильно, но судьба неумолима.
Торжественное награждение лучших футболистов Африки состоялось в столице Нигерии Абудже. При перелете в Африку из Франкфурта, форвард «Дортмунда» остался без багажа по вине авиакомпании Lufthansa.
На церемонию Обамеянг явился в футболке, шортах и кроссовках, собщил Bild.
- Пьер-Эмерик занял второе место в голосовании на лучшего футболиста Африки-2016, уступив Рияду Марезу.
- «Боруссия» занимает шестое место в чемпионате Германии, Обамеянг – лучший бомбардир Бундеслиги с 16 голами.
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