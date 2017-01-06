Eurosport
Sportowefakty: Левандовский получил предложение из Китая с зарплатой больше, чем у Тевеса
У поляка есть шанс войти в историю.
«Если Левандовский переедет в Китай прямо сейчас, то будет зарабатывать значительно больше 40 млн евро, которые получает Карлос Тевес. А «Бавария» получит от 250 до 500 млн евро», – сообщил агент футболиста.
О том, какой именно клуб готов выложить рекордные деньги за польского форварда, не сообщается.
- В текущем сезоне Бундеслиги Роберт провел 16 матчей и забил 12 мячей.
- Transfermarkt оценивает нападающего в 63,75 млн евро.
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