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Sportowefakty: Левандовский получил предложение из Китая с зарплатой больше, чем у Тевеса

Sportowefakty: Левандовский получил предложение из Китая с зарплатой больше, чем у Тевеса
Eurosport

1 час назад

У поляка есть шанс войти в историю.

«Если Левандовский переедет в Китай прямо сейчас, то будет зарабатывать значительно больше 40 млн евро, которые получает Карлос Тевес. А «Бавария» получит от 250 до 500 млн евро», – сообщил агент футболиста.

О том, какой именно клуб готов выложить рекордные деньги за польского форварда, не сообщается.

  • В текущем сезоне Бундеслиги Роберт провел 16 матчей и забил 12 мячей.
  • Transfermarkt оценивает нападающего в 63,75 млн евро.

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