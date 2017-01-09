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«Гамбург» попросил фанатов найти директора по маркетингу, пропавшего после пьянки

«Гамбург» попросил фанатов найти директора по маркетингу, пропавшего после пьянки
Eurosport

3 ч. назад

Мужчина испарился после употребления спиртного.

Руководство «Гамбурга» в твиттере обратилось к поклонникам с просьбой подключиться к поискам директора по маркетингу Тимо Крауса, пропавшего без вести 7 января. Мужчина отдыхал с друзьями в ресторане Block Brau, но позже не вышел на связь с родными и представителями клуба.

Жена Крауса обеспокоена, что мужчина мог утонуть в реке, так как его телефон был найден в одной из лодок вблизи побережья Гамбурга.

  • «Гамбург» занимает 16-е место в чемпионате Германии.
  • В 16 матчах турнира «динозавры» набрали всего 13 очков.

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