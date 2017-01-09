AFP

Пьер-Эмерик Обамеянг – лучший игрок первой половины Бундеслиги по версии игроков

Обамеянг – лучший игрок первой половины Бундеслиги по версии игроков
Eurosport

3 ч. назад

За габонского нападающего отдали голоса 238 человек.

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг признан лучшим игроком первой половины чемпионата по версии игроков, передает официальный сайт дортмундцев.

Kicker сообщил, что нападающему достался каждый третий голос. В общей сложности Обамеянг набрал 238 баллов.

  • В первой половине сезона-2016/17 на счету Обамеянга за «Дортмунд» 15 игр и 16 голов.
  • Нападающий занял второе место в голосовании за лучшего игрока Африки-2016, уступив Рияду Марезу из «Лестера».

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