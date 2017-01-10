«Шальке» арендовал у «Баварии» Хольгера Бадштубера

Бадштубер будет играть за «Шальке» до конца сезона-2016/17. О пункте выкупа официальный сайт «Баварии» не сообщает.

«Благодарен «Баварии» за то, что клуб пошел мне навстречу. Ожидаю получить в «Шальке» игровую практику», – сказал Бадштубер.

Из-за разрыва крестообразных Хольгер игрок пропустил 532 дня, из-за разрыва сухожилий – 112 дней, из-за инфекционной болезни – 11 дней, из-за надрыва мышц бедра – 193 дня.

Всего с декабря 2012 года Хольгер находился в лазарете 848 дней. Из-за травм Бадштубер пропустил 207 игр «Баварии».

Контракт Хольгера с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2017 года.

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