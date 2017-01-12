Eurosport
Томас Мюллер разговаривал по паспорту, чтобы проскочить мимо журналистов
Полузащитнику «Баварии» почти удалось всех обмануть.
Мюнхенцы в четверг вернулись в Мюнхен после сбора в Дохе. В аэропорту команду встретили журналисты, общения с которыми Мюллер избежал с помощью хитрого приема. Футболист приложил к уху паспорт, который издали можно было принять за смартфон. Репортеры раскусили трюк только тогда, когда Томас подошел поближе.
- В рамках тренировочного сбора «Бавария» одержала победу над бельгийским клубом «Эйпен» (5:0).
- Чемпионат Германии возобновится 20 января. В этот день мюнхенцы сыграют с «Фрайбургом».
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