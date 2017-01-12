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Томас Мюллер разговаривал по паспорту, чтобы проскочить мимо журналистов

Мюллер разговаривал по паспорту, чтобы проскочить мимо журналистов
Eurosport

3 ч. назад

Полузащитнику «Баварии» почти удалось всех обмануть.

Мюнхенцы в четверг вернулись в Мюнхен после сбора в Дохе. В аэропорту команду встретили журналисты, общения с которыми Мюллер избежал с помощью хитрого приема. Футболист приложил к уху паспорт, который издали можно было принять за смартфон. Репортеры раскусили трюк только тогда, когда Томас подошел поближе.

  • В рамках тренировочного сбора «Бавария» одержала победу над бельгийским клубом «Эйпен» (5:0).
  • Чемпионат Германии возобновится 20 января. В этот день мюнхенцы сыграют с «Фрайбургом».

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